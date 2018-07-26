Детали Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин

2018-07-26 17:00 255

 

В поселке Коцюбинское Киевской области задержан мужчина, в течение месяца нападавший на женщин населенного пункта. Ему 25 лет, последние два года он провел в ГУ «Ирпенский исправительный центр», сообщает ТСН.

Как рассказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, задержанный был осужден за разбой еще в 2013 году, приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. С 2016-года был перемещен для отбывания наказания в исправительный центр в Ирпене с более мягкими, чем в колонии, условиями содержания. В частности, отбывающий наказание имел право на выход из исправительного центра и свободное перемещение по поселку. В полиции также заявили, что пока не имеют достаточных оснований для того, чтобы отправить злоумышленника за решетку.

Как выяснили журналисты, жительницы Коцюбинского уже неоднократно подвергались нападениям неизвестного мужчины, который на улице хватал их за руки, тянул в кусты и угрожал изнасилованием. По словам потерпевших, за последние две недели было до десяти таких случаев. К счастью, всем подвергшимся нападению удавалось спастись бегством. По их словам, нападавший мужчина, скорее всего, страдает психическим расстройством.

Напомним, в апреле жители Коцюбинского собрали около 3 тысяч подписей под коллективным обращением о переносе исправительного центра за пределы поселка (https://gazeta.ua/ru/articles/life/_ziteli-kocyubinskogo-sobrali-podpisi-o-perenose-ispravitelnogo-centra-za-predely-poselka/828165). Оригиналы подписных листов были направлены в Киевскую ОГА, копии – министру юстиции Павлу Петренко и его заместителю Денису Чернышову, курирующему пенитенциарную систему в Минюсте. Кроме того, Петренко и Чернышову от имени подписантов были направлены электронные обращения.

На вопрос журналиста о том, какой будет реакция властей на обращение граждан, Чернышов подчеркнул, что не будет давать официальный комментарий Минюста по этому поводу, но высказал личное мнение по поводу переноса исправительного центра.

"Если говорить о том, куда им идти с этими подписями, то я советы не раздаю. Они (жители Коцюбинского, - ред.) сейчас занимаются абсолютно деструктивным занятием, причем при манипуляции местных деятелей. Они не понимают ни куда им идти, ни зачем это им нужно. Они вообще не понимают, что они делают. Они даже не понимают, что будет потом", - сказал Чернышов. По его словам, проблема переноса ИЦ упирается в отсутствие средств.

"Дело ведь не в том, чтобы выделить участок. Участок выделить можно, в Киевской области хватает участков, а кто даст деньги на строительство новой колонии? Что касается сбора подписей - это не решит вопрос. Где взять деньги на строительство? Если они будут заниматься не написанием очередного письма, а скинутся на строительство новой колонии - тогда будет, о чем говорить, заявил замминистра юстиции.

При этом ранее Чернышов убеждал, что исправительный центр может быть перенесен за пределы Коцюбинского.

В упомянутом исправительном центре с облегченным режимом содержания отбывают наказание около 150 осужденных.

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