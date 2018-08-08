Детали Украинцы зарегистрировали петицию к УЕФА с требованием отставки Суркиса

2018-08-08 10:47 216

На всемирной платформе Change.org опубликована петиция с требованием к УЕФА уволить Григория Суркиса с поста вице-президента УЕФА.

Авторы петиции утверждают, что Суркис, будучи лоббистом интересов РФ, не должен занимать должностей в международных футбольных организациях по квоте Украины. Среди адресатов петиции указана и, собственно, сама УЕФА.

Обосновывают свое требование украинцы тем, что Суркис помогал РФ при получении права на проведение ЧМ по футболу 2018 года, лично летал на встречу к Путину в 2015 году. Также, указано, что Суркис вместе с Медведчуком после событий на Майдане посещал Ростов на Дону, где в то время скрывался экс-президент Украины Янукович и его сторонники.

«Мы, народ страны, с которой воюет РФ, убеждены, что человек, представляющий интересы страны-агрессора не имеет права занимать должность в УЕФА по квоте Украины.

Мы требуем:

— лишить Григория Суркиса полномочий в УЕФА, досрочно уволив его с должности вице-президента.

— запретить Григорию Суркиса занимать от имени Украины любые должности в международных футбольных организациях на неограниченный срок», — говорится в петиции.

Поддержать обращение украинцев можно по ссылке.

Напомним, ранее журналисты призвали СБУ заняться пророссийской деятельностью Григория Суркиса.

А народные депутаты Украины, в свою очередь, обратились к ГФС с требованием расследовать факты уклонения от уплаты налогов со стороны ФК «Динамо Киев».





