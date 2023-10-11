Спорт УЕФА не станут отменять запрет на участие рф в международных соревнованиях

2023-10-11 13:34

Никакой команды из страны-террориста не будет на международных соревнованиях! УЕФА отказалась от своего предыдущего плана отменить бан для сборных рф U-17. Об этом сообщают журналисты Роб Харрис (Sky Sports) и Мартин Циглер (The Times).

Это решение стало ответом на негативную реакцию со стороны многих футбольных ассоциаций, которые выступили с заявлением о бойкоте этого решения.

В УЕФА заявили, что просто "не удалось найти ни одного технического решения, которое позволило бы российским сборным играть".

Также влияние оказала позиция Шведской ассоциации, которая объявила, что заблокирует участие московии на чемпионате Европы U-17 среди женщин, который будет принимать в следующем году.

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