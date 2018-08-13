Украина Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой

2018-08-13 17:04 93

 

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как снизить риски заболевания бронхиальной астмой.

"Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, поддерживайте чистоту в доме - регулярно убирайте и проветривайте помещение. Следите за уровнем сухости воздуха в доме, при необходимости увлажняйте и фильтруйте воздух специальными приборами", - написала глава Минздрава.

Также медик рекомендует ограничить использование бытовой химии.

"Причиной астмы могут также стать некоторые препараты, поэтому не занимайтесь самолечением, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом! Будьте активными. Даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять каждый день при любой погоде", - пишет в соцсети Супрун.

При первых подозрениях на аллергию она рекомендует обращаться к врачу. Раннее лечение, по ее словам, приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.

Среди наиболее распространенных причин бронхиальной астмы исполняющий обязанности министра здравоохранения назвала: аллергены, наследственную предрасположенность, вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте, низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности, частые респираторные заболевания, ожирение, низкую физическую активность и некоторые препараты, которые могут вызвать обострение болезни у людей, которые уже болеют астмой.

Еще по теме

Супрун рассказала, чем опасно зависание в соцсетях

2018-08-12 18:10 792

Супрун подарила украинцам еще одну неоценимую медицинскую услугу

2018-08-09 20:30 10257

Супрун рассказала о бесплатных услугах семейного врача

2018-08-04 13:30 1275

Отравление грибами - симптомы, признаки и советы Минздрава по первой помощи

2018-07-30 15:16 561

Еще новости в разделе "Украина"

На Украину обрушится тропическая жара

2018-08-13 18:00 150

В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии

2018-08-13 17:30 156

Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой

2018-08-13 17:04 93

В Кабмине рассказали, что будет с ПриватБанком к 2022 году

2018-08-13 17:02 114
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

На Украину обрушится тропическая жара 2018-08-13 18:00 150
В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии 2018-08-13 17:30 156
Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой 2018-08-13 17:04 93
В Кабмине рассказали, что будет с ПриватБанком к 2022 году 2018-08-13 17:02 114

Лента

18:00 На Украину обрушится тропическая жара
17:30 В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии
17:15 Анджелину Джоли снова забрали в психиатрическую больницу
17:04 Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой
17:02 В Кабмине рассказали, что будет с ПриватБанком к 2022 году
17:00 В Украине собираются ограничить минимальную скорость интернета
16:58 Ограбление ломбарда в Киеве: полиция ищет грабителей-иностранцев
16:30 Разводят владельцев евроавто: в Украину пришла новая афера
15:45 Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины
фото 15:16 Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson