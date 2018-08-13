Украина Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой

2018-08-13 17:04 93

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как снизить риски заболевания бронхиальной астмой.

"Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, поддерживайте чистоту в доме - регулярно убирайте и проветривайте помещение. Следите за уровнем сухости воздуха в доме, при необходимости увлажняйте и фильтруйте воздух специальными приборами", - написала глава Минздрава.

Также медик рекомендует ограничить использование бытовой химии.

"Причиной астмы могут также стать некоторые препараты, поэтому не занимайтесь самолечением, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом! Будьте активными. Даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять каждый день при любой погоде", - пишет в соцсети Супрун.

При первых подозрениях на аллергию она рекомендует обращаться к врачу. Раннее лечение, по ее словам, приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.

Среди наиболее распространенных причин бронхиальной астмы исполняющий обязанности министра здравоохранения назвала: аллергены, наследственную предрасположенность, вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте, низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности, частые респираторные заболевания, ожирение, низкую физическую активность и некоторые препараты, которые могут вызвать обострение болезни у людей, которые уже болеют астмой.