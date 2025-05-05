Жизнь фото Артем Супрун: «Для компанії Оптіма-Фарм підтримка ветеранських змагань є висловленням вдячності нашим захисникам та захисницям»

2025-05-05 11:23

3 травня Федерація стронгмену України спільно з Департаментом молоді та спорту КМДА провела традиційний фізкультурно-оздоровчий захід «КИЇВ НЕЗЛАМНИЙ». Він відбувся у столиці вже четвертий рік поспіль. Генеральним партнером заходу виступив національний дистрибʼютор «Оптіма-фарм».

Почесними гостями турніру стали Київський міський голова Віталій Кличко, народний депутат Олексій Леонов, за сприяння якого відбуваються ветеранські турніри, заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, Василь Вірастюк – народний депутат та почесний президент Федерації стронгмену України, Артем Супрун – фінансовий директор СП «Оптім-Фарм, ЛТД».

Київський міський голова Віталій Кличко, зокрема зазначив, що «спорт — це не лише фізичне відновлення, але й важлива частина психологічної адаптації до мирного життя». Своєю чергою народний депутат Олексій Леонов наголосив, що він вже четверте підтримує ветеранські змагання. І кожного разу відчуває, що «тут зібрались люди, які вміють тримати удар - і в спорті, і в житті, і на війні; ті, хто знає, що таке боротися по-справжньому: не в коментарях і не в теоріях, а у реальних ситуаціях, де на кону стоїть життя».

Зі свого боку представник генерального партнера події фінансовий директор СП «Оптім-Фарм, ЛТД» Артем Супрун заявив, що для компанії підтримка ветеранських змагань є висловленням щирої вдячності нашим захисникам та захисницям. З його словами, «компанія Оптіма-Фарм вже понад 30 років постачає ліки до аптек і лікарень та дбає про здоров’я українців. І оскільки сьогоднішні змагання є не лише спортивною подією, а й важливим етапом в реабілітації військових, компанія одразу вирішила підтримати їх».

Учасники змагалися у 6 адаптивних видах спортивних дисциплін: жим лежачи на рази, веслування на тренажері «Concept-2», ривок гирі, ейрбайк, стронгмен/інвастронг. Всі учасники змагалися у рівних справедливих умовах, бо були попередньо розділенні по групах травм і нозологій. Участь у змаганнях взяли понад 500 ветеранів, які отримали змогу не лише виявити свої найкращі якості, а поспілкуватися з побратимами, зарядитися енергією, отримати нову додаткову мотивацію.

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