Детали Активісти виявили факти, що міністр Гриценко знав про численні порушення під час продажу земель і майна Міноборони. ВІДЕО

2018-08-15 20:29 546

 

Після першого оприлюднення фактів, що свідчать про можливу причетність колишнього Міністра оборони України Анатолія Гриценка до оборудок із продажем майна та земель військових частин у 2005-2007 роках, активісти почали отримувати на свою адресу погрози життю та здоров’ю.

Про це під час прес-конференції повідомив журналіст, підполковник запасу Олександр Холява.

"Жодних дій щодо забезпечення захисту правоохоронні органи, а це ГПУ та Національна поліція, куди активісти-розслідувачі звертались із заявою, не здійснили. На фоні трагічних подій, пов’язаних з нападами на деяких активістів, нас обурює таке ставлення правоохоронної системи. Але навіть це нас не зупинить і ми продовжимо викривати корупціонерів минулого і нинішніх", – заявив О. Холява.

Як підтвердження цьому він повідомив про нові факти, що підтверджують обізнаність колишнього міністра оборони у 2005-2007 роках в численних порушеннях законодавства під час передачі або продажу майна МО України.

"У нашому розпорядженні є документ, а це доручення міністра від 2 листопада 2005 року за номером 12323/з, який доводить, що Міністру постійно доповідали про численні порушення, які виявлялися під час здійснення передачі військового майна. Наприклад, за неповний 2005 рік коли було видано 107 майнових наказів та директив, в них були виявлені 69 порушень. У цих наказах суттєві помилки не тільки знижують економічне їх значення, а й ставить під сумнів соціальну спрямованість та доцільність, створює передумови для можливих зловживань у подальшій роботі з переданим майном. Простими словами, можна казати, що завдяки таким рішенням сотні і тисячі військовослужбовців не отримали таке необхідне для них житло", – сказав офіцер запасу.

Крім цього, Олександр Холява повідомив про отримані відповіді від ГПУ щодо можливих протиправних дій А. Гриценка.

Як зазначається у листі Військової прокуратури Центрального регіону, зараз Солом’янським управлінням Головного управління Нацполіції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем особами Міноборони своїм службовим становищем, внаслідок чого передані у власність комерційній структурі будівлі Дніпровського військового шпиталю.

Крім того, Військовою прокуратурою Київського гарнізону наше звернення долучено до кримінального провадження від 2013 року (№42013100330000003) стосовно посадовців МОУ. 

Також здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом незаконного вилучення військовими посадовими особами земель військового містечка №254.

"На жаль, це майже всі результати п’ятирічної роботи правоохоронної системи за відомими суспільству фактами корупції в Міноборони. Але навіть переліченого досить аби зробити висновок, що у нас були і є підстави підозрювати про причетність керівництва МОУ і особисто міністра оборони тих часів до корупційних діянь, аж поки не буде відповідного і чесного рішення суду", – заявив журналіст.

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Детали

Активісти виявили факти, що міністр Гриценко знав про численні порушення під час продажу земель і майна Міноборони. ВІДЕО 2018-08-15 20:29 546
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