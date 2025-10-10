Життя Заступниця міністра юстиції пояснила, чим важлива сьогодні цифрова послуга "е-Розлучення"

2025-10-10 10:27

Запровадження з наступного року цифрової послуги "е-Розлучення" має зробити процес розірвання шлюбу простішим, безпечнішим і доступним у форматі онлайн.

Про це сказала заступниця міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Проєкт "е-Розлучення" — це про довіру держави до громадянина і турботу про його час і комфорт. Сервіс дає можливість пройти процедуру без черг і стресу", — зазначила Рябуха.

За її словами, подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, матиме можливість подати заяву про розірвання шлюбу в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку "Дія", без відвідування відділу ДРАЦС.

Під час подання заяви система автоматично перевірятиме й підтверджуватиме дані через державні реєстри, зокрема шляхом взаємодії між Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Згода на розлучення підтверджуватиметься Дія.Підписом.

Реєстрація розлучення відбуватиметься у форматі відеоконференції з працівником відділу ДРАЦС в режимі реального часу. Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатиметься кожному з колишнього подружжя поштовою доставкою на вказану ними адресу.

Послуга працюватиме цілодобово, 7 днів на тиждень, і буде доступна для громадян України з будь-якої точки світу.

Дата проведення державної реєстрації розірвання шлюбу визначатиметься не раніше ніж через місяць і два календарні дні після подання заяви, але не пізніше ніж через рік з моменту її формування.