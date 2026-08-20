Життя В Україні сьогодні запущено нові комплекси автофіксації порушень ПДР - перелік та місця розташування

2026-08-20 09:21

В Україні посилюють контроль за порушниками ПДР.

Цього тижня планують запустити десятки нових камер автофіксації та повернути патрульні авто «Фантом», які фіксують перевищення швидкості під час руху.

Також посилюється відповідальність за систематичні порушення та контроль за пасажирськими перевезеннями й легким електротранспортом.

Сьогодні на дорогах запущено нові комплекси автофіксації порушень ПДР.

З 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах (загальна кількість комплексів стане - 426).

Розташування нових комплексів