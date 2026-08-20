Життя В Україні сьогодні запущено нові комплекси автофіксації порушень ПДР - перелік та місця розташування

2026-08-20 09:21

В Україні посилюють контроль за порушниками ПДР.

Цього тижня планують запустити десятки нових камер автофіксації та повернути патрульні авто «Фантом», які фіксують перевищення швидкості під час руху.

Також посилюється відповідальність за систематичні порушення та контроль за пасажирськими перевезеннями й легким електротранспортом.

Сьогодні на дорогах запущено нові комплекси автофіксації порушень ПДР.

З 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах (загальна кількість комплексів стане - 426).

Розташування нових комплексів

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні значно збільшать штрафи за перевищення швидкості

2026-06-11 16:43

З початку року система автофіксації порушень ПДР за рахунок штрафів принесла до бюджету понад 95 млн грн

2025-10-15 10:29

Кількість несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху майже досягла двох мільйонів

2025-08-27 16:47

Як сплатити штраф за порушення ПДР за допомогою смартфону

2023-12-08 12:29

Еще новости в разделе "Життя"

В Україні сьогодні запущено нові комплекси автофіксації порушень ПДР - перелік та місця розташування

2026-08-20 09:21

Вступ - 2026: абітурєнти з ТОТ та зони активних бойових дій мають право на вступ на "бюджет" за окремою квотою

2026-08-17 16:31

Як захистити кота чи собаку від спеки: перші ознаки гіпертермії та екстрені кроки для порятунку життя тварини

2026-08-14 16:29

фото Сьогодні можна спостерігати велике сонячне затемнення тривалістю 40 хвилин

2026-08-12 16:23
Все статьи раздела "Життя"

Життя

В Україні сьогодні запущено нові комплекси автофіксації порушень ПДР - перелік та місця розташування 2026-08-20 09:21
Вступ - 2026: абітурєнти з ТОТ та зони активних бойових дій мають право на вступ на "бюджет" за окремою квотою 2026-08-17 16:31
Як захистити кота чи собаку від спеки: перші ознаки гіпертермії та екстрені кроки для порятунку життя тварини 2026-08-14 16:29
фото Сьогодні можна спостерігати велике сонячне затемнення тривалістю 40 хвилин 2026-08-12 16:23