фото-видео фото Гитара с автографами звезд The Beatles, Led Zeppelin, Queen и The Rolling Stones уйдет с молотка

2018-08-17 18:29 120

На торги аукционного дома Heritage выставлена уникальная акустическая гитара с 75-ю автографами знаменитых музыкантов.

Свои подписи на корпусе инструмента поставили Пол Маккартни (The Beatles), Роберт Плант (Led Zeppelin), Брайан Мэй (Queen), Кит Ричардс (The Rolling Stones), Эрик Клэптон...

Как сообщается на сайте аукциона, торги за инструмент начнутся с суммы 50 тысяч долларов. Устроители аукциона ожидают, что цена за инструмент поднимется минимум в пять раз.

Вырученную за гитару сумму перечислят на счета некоммерческих организаций UCLA Health и Teen Cancer America, которые финансируют лечение онкологических заболеваний у молодых людей. Созданный вручную инструмент существует в единственном экземпляре, его выставила на аукцион Образовательная Фундация Бадди Холли. 

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