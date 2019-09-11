Курьезы Возрождение винила: продажи пластинок быстро растут, к концу года обгонят CD-диски

2019-09-13 21:36 240

В последние годы продажи виниловых пластинок постоянно растут и могут опередить продажи CD-дисков впервые с 1986 года.

Как сообщает Rolling Stone со ссылкой на данные американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в прошлом году в полугодовом отчете RIAA говорилось, что продажи CD снижаются в три раза быстрее, чем продажи винила. Эта тенденция сохраняется в полугодовом отчете RIAA за 2019 год.

За первое полугодие 2019 года объем продаж винила составил 224,1 млн долл. (8,6 млн штук), объем продаж CD - 247,9 млн долл. (18,6 млн штук). Во второй половине 2018 года и в первой половине 2019-го продажи винила росли на 12%, а продажи CD практически не менялись. Таким образом, велика вероятность, что продажи пластинок к концу года обгонят продажи CD-дисков.

Интерсно, что возрождение винила стало благом для некоторых артистов, особенно классических рок-групп. Так, The Beatles продали более 300 тысяч пластинок в 2018 году, а Pink Floyd, Дэвид Боуи, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Jimi Hendrix и Queen - более 100 тысяч.