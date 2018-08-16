Детали План захвата украинских предприятий и земли "Сбербанком России" был написан и контролировался в Кремле, - расследование СМИ

2018-08-16 21:47 222

Журналисты детально проанализировали историю кредитования российским госбанком украинских предприятий.

Несмотря на то, что в марте 2017-го после многочисленных акций протеста под офисами «Сбербанка России» в Киеве и других городах страны россияне официально заявили об уходе с украинского рынка, агрессивная политика госбанка №1 Российской Федерации (51% собственности – Центробанк РФ) в отношении Украины остается неизменной и сегодня.

Об этом пишут « Комментарии » в редакционном расследовании «Гибридная аннексия, или как «Сбербанк России» захватывает Украину». Журналисты детально проанализировали историю кредитования российским госбанком украинских предприятий на примере ООО «Одесский каравай», который сегодня в судах борется с российскими банкирами не только за свое имущество, но и за украинскую землю, на которой оно находится.

«Проанализировав развитие событий после марта 2014-го можно с большой долей вероятности предположить, что план «залогово-кредитной» аннексии украинской земли вместе с предприятиями на ней стоящей, был пошагово прописан в Москве задолго до начала гибридного и прямого военного противостояния с Украиной. Просто в Крыму все получилось. А вот в Одессе план был сорван патриотически настроенными одесситами, которые дорогой ценой остановили в своем городе приход «русской весны». После чего в Кремле включили план «Б». Главная ставка россиян сегодня – на коррумпированных украинских судей, депутатов и чиновников. И пока эта ставка - «в игре», - план «Б» - успешно «работает»», - пишут «Комментарии».

В распоряжение СМИ попали письма российских банкиров органам местной власти Подольского городского совета (бывший – Котовск) Одесской области, Белгород-Днестровского городского совета, а также – горсовета Одессы с настоятельной рекомендацией переоформить на банк страны-агрессора право пользования земельными участками, на которых сегодня расположены производственные мощности крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в Одесской области - ООО «Одесский каравай».

В «Одесском каравае» возмущены подобной «земельной активностью» российских банкиров, поскольку земельные участки, на которых находится имущество предприятия, никогда не являлись предметом залога или любых других денежно-имущественных отношений с банком страны-агрессора. А в договорах с органами местной власти вообще не предусмотрен разрыв или приостановление действия договора в связи со сменой собственника недвижимого имущества в судебном порядке. Cамо решения суда, который отобрал это имущество у украинского владельца, и передал россиянам, в «Одесском каравае» считают незаконным и немотивированным. Юристы компании «принимают меры по отмене этого решения».

«Один из лидеров украинского хлебопекарного бизнеса компания «Lauffer group» (владелец «Одесского каравая») после безвозвратной потери своих активов в аннексированном Россией Крыму стоимостью почти 100 млн $ продолжает судебные тяжбы с российским государственным банком, выдавшем ему кредит на покупку и развитие тех самых предприятий, отобранных у украинских хлебопекарей российской оккупационной властью в 2014-м году. Украинцы ведут активные бои на судебных фронтах, однако российские банкиры, используют тактику подкупа и «подковерных» договоренностей с представителями государственной и местных властей. В итоге – имущество предприятия, на 60% обеспечивающего хлебом Одесскую область, идет с молотка без всякого решения суда. В то же время «Сбербанк России» официально обращается в органы местной власти с требованием передать россиянам еще и украинскую землю, на которой находятся все мощности предприятия в различных районах Одесской области. Механизм ползучей гибридной аннексии, запущенный Кремлем при попустительстве украинской власти и спецслужб, дает неплохой результат для адептов «русского мира» в Украине», - пишут «Комментарии».