Життя Картину Івана Марчука "Щедра планета" продали на Sotheby’s за рекордну суму

2026-06-05 12:28

Український художник Іван Марчук повідомив про продаж своєї роботи Щедра планета на престижному аукціоні Sotheby’s за €96 тисяч. Для митця це стало новим особистим аукціонним рекордом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно лот пішов з молотка за €96 000. Особистий аукціонний рекорд на Sotheby’s! Твір перебував у приватній колекції у США. Вітаю нового власника!" - зазначив Марчук.

За словами художника, картина Щедра планета була створена у Нью-Йорку. Раніше він розповідав, що робота провела понад три десятиліття в приватній колекції у США.

"Створена у серці Нью-Йорка, вона 32 роки когось втішала й надихала, пробуджувала спогади і мрії. У кожної картини, як і у кожної людини, своя доля", - писав митець.

На думку Марчука, мистецтво має власне «життя» та продовжує існувати у досвіді людей, які з ним взаємодіють.

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