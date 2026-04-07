Політика США та Іран обговорюють план з припинення військових дій - стали відомі принципові умови сторін

2026-04-07 12:32

Іран і США отримали план з припинення військових дій, який може привести до відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Рамковий план був підготовлений Пакистаном і переданий Ірану та США. Документ передбачає негайне припинення вогню та подальше укладення всеосяжної угоди. Начальник штабу пакистанської армії Асім Мунір контактував з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.



Згідно з пропозицією, припинення вогню набуде чинності негайно, ​що призведе до відкриття Ормузької протоки. Домовленість передбачатиме 15-20 днів для того, щоб сторони завершили роботу над ширшим врегулюванням.

Остаточна мирна угода включатиме зобов'язання Ірану не прагнути до отримання ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів.



Високопоставлений іранський чиновник розповів виданню, що Тегеран вивчає пропозицію, але не прийматиме рішення під тиском.

Джерело ‌Reuters повідомило, що Іран не відкриє Ормузьку протоку в обмін на тимчасове перемир'я.



"Всі елементи перемир'я мають бути узгоджені сьогодні", - сказало джерело, додавши, що первісна домовленість буде оформлена ⁠у вигляді меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ‌в електронному вигляді ‌за посередництвом Пакистану.

Тим часом видання Axios з посиланням на чотири джерела зі США, Ізраїлю та регіону, обізнані з переговорами, повідомляє, що США та Іран за участю групи регіональних посередників обговорюють умови припинення вогню на 45 днів.

За їхніми словами, шанси досягти домовленості у найближчі 48 годин невеликі, але це "остання спроба" уникнути серйозної ескалації воєнних дій.

За даними Axios, переговори між США та Іраном йдуть через посередників з Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також у листуванні між спецпосланцем Стівом Віткоффом та главою іранського МЗС Аббасом Аракчі. Один із співрозмовників видання зазначив, що останніми днями Вашингтон передав Тегерану кілька пропозицій щодо мирного врегулювання, але жодна з них досі не була прийнята.



США припускають, що у разі припинення вогню на 45 днів сторони розпочнуть обговорення остаточних умов завершення війни.



Зазначається, що посередники дали зрозуміти Тегерану, що найближчі 48 годин - остання можливість досягти домовленості та запобігти масштабним руйнаціям.