Политика видео Нардепы Мосийчук и Шахов подрались в прямом эфире из-за гей-парада

2018-08-17 10:44 216

Нардепы Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край") подрались в прямом эфире телеканала "Прямой". Причиной скандала стало выражение Шахова о "гей-парадах", которое было адресовано в сторону Мосийчука.

"Я хочу обратиться к уважаемому своему товарищу и коллеге Сергею Шахову, Вы не употребляйте слова, которые вам не подобает употреблять, и не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять АП. Вы выглядите очень смешно...Вы иногда здесь говорите не по теме", - заявил Мосийчук.

На что Шахов ответил нардепу: "По гей-парадам не ходите, пожалуйста, и будьте мужчиной".

После этого нардеп от Радикальной партии попросил Шахова извиниться и назвал его "базарной бабой". При этом Мосийчук отметил, что никогда не был на "гей-параде".

Шахов в свою очередь назвал Мосийчука "больным человеком", а радикал заявил, что Шахов был "обнальщиком" у бывшего непрезидента Януковича.

После этого Шахов толкнул Мосийчука, тот упал на пол. Поднимаясь, Мосийчук начал избивать Шахова тростью.

Впоследствии потасовка народных избранников продолжилась, однако уже в лифте офиса телеканала.