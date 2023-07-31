Политика Зеленский о работе нардепов: или они за Украину, или им будет сложно в Украине

2023-07-31 21:37

Народные депутаты должны работать для Украины и продвижения ее международной политики. А отсутствие положительной работы в этих аспектах у каждого отдельного нардепа должно оцениваться избирателями. Об этом в своем обращении к украинцам сообщил Президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что на заседании Конгресса местных и региональных властей, который состоялся сегодня в Ивано-Франковске, громадам была представлена работа центральной власти по Формуле мира, гарантий безопасности для Украины на время до вступления в НАТО, переговоров с Альянсом и с Евросоюзом.

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«Люди должны понимать детали нашей международной политики, и есть часть, в которой могут помочь. В частности, с тем, чтобы у народных депутатов Украины был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений. Должны быть приняты все законы, которые нужны для открытия переговоров с Евросоюзом. И если кто-то не готов в Верховной Раде Украины работать положительно – он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их громадах. И они должны почувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно в Украине», - сообщил Зеленский.

Напомним

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось сегодня в Ивано-Франковске обсуждался бюджетный вопрос. Во время заседания Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне.