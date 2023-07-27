ВОЙНА В Украине Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам – источник

2023-07-27 18:26

После ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власти заблокировали выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.

Источник: собеседник УП в Офисе президента

Прямая речь: "Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее.

Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются.

Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже.

Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того, как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать".

Детали: Накануне появилась неподтвержденная информация, что "на пограничные посты разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Госпогранслужбу, но там лишь отметили, что будут придерживаться действующего законодательства, как и всегда.

Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Мероприятия пограничного контроля и в дальнейшем будут происходить в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. и правил, установленных на период действия военного положения и прописанных в постановлении правительства номер 57".

Предыстория:

25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата.

В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.

26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.