Мир Трамп назвал Манафорта "очень хорошим человеком "

2018-08-19 11:00 141

В то же время Трамп не ответил на вопрос, будет ли он рассматривать помилование Манафорта

Президент США Дональд Трамп считает очень хорошим человеком бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Bloomberg.

"Я считаю, что весь процесс по делу Манафорта является очень печальным. Думаю, это очень печальный день для нашей страны. Он работал на меня на протяжении очень небольшого промежутка времени, однако, знаете что? Он представляется мне очень хорошим человеком. И я считаю, что то, что они сделали Полу Манафорту, очень печально", - сказал Трамп.

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли рассматривать помилование Манафорта.

Напомним, суд над Манафортом начался в США 31 июля. Его обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов, однако официально он задекларировал 14 млн долл. доходов за 2010-2014 годы.

Ранее следственная группа представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и "Оппозиционным блоком".