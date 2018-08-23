Политика "Вам есть чем гордиться" - Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

2018-08-23 10:11 213

Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко. 

"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы отмечаете 24 августа", -  сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенным ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил Трамп.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - резюмировал американский президент.

Трамп пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

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