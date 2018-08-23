Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги в Киеве перекрыли на время празднования Дня Независимости

2018-08-23 20:31 114

До окончания мероприятий перекроют движение транспорта по многим центральным улицам столицы. Также будут временно закрыты входы и выходы станций метро Киева "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую. Ниже точное время и места, где ограничат движение.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на Русановском бульваре до 18:00 24 августа (пятница) будет запрещено движение транспортных средств. Такие меры связаны с монтажом/демонтажом конструкций для пробега "Забег в вышиванках".

Также до окончания мероприятий будет запрещено движение транспорта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины возле административного здания горсовета.

В пятницу, 24 августа, с 7:00 до 13:00 запретят движение на время пробега "Забег в вышиванках": Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная.

Также в этот день с 13:30 до 18:30 запретят движение на время благотворительного забега "Они бегут ради детей" - ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск (до дома № 2).

24 августа с 6:45 до окончания мероприятий временно ограничат движение во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту:

- колонна № 1, гусеничная техника: парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Черновола - выезд на пр. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - пр. Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после проведения военного парада по маршруту Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе, часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;

- колонна № 2, колесная техника - аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - пр. Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после проведения военного парада по маршруту Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

24 августа с 7:00 до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на ул. Большой Васильковской (от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

24 августа с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение на ул. Крещатик (на участке от ул. Б. Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко) при проведении спортивно-презентационной акции "Украина единая".

С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Омельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости Украины и фестиваля уличной еды.

24 августа с 16:00 до 20:00 запретят движение на ул. Бассейной в направлении ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Эспланадной до ул. Павла Скоропадского).

Кроме того, на День Независимости в центре Киева будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллеи Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллее, Парковой дороге, площади Ивана Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре ​​Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

До 24 августа не будут работать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре ​​Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

В свою очередь киевском метрополитене сообщили, что на День Независимости, 24 августа, работа метро и общественного транспорта будет продлена на 2 часа. При этом с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыты входы и выходы станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.