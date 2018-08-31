Экономика Что будет с курсом доллара осенью - стали известны прогнозы и планы Нацбанка

2018-08-31 13:15 138

В Нацбанке сделали прогноз курса доллара, к которому фактически привязана украинская экономика. По данным руководства главного банка страны, доллар продолжит постепенно дорожать и к концу года его курс составит порядка 28,5 гривен.

"Хочу надеяться, что гривна в 2018 году достигнет своего пика к концу года. Думаю, мы все сделаем где-то на уровне 28,5 гривны за доллар США", - заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в эфире украинского телеканала.

По его данным условий для панических настроений нет, уже к весне следующего года доллар, вероятно, подешевеет.

"Уменьшится волатильность начиная с января-марта, и уже начиная с марта 2019 мы можем войти в то русло и в те тенденции, которые мы имели в предыдущие годы. То есть перейти к плавающей системы обменного курса", - считает глава Совета НБУ.

Кроме того, НБУ будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания национальной валюты в тех пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики страны.