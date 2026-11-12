ВІЙНА В Україні Долар знову подорожчав в обмінниках, євро дешевшає - курс валют на сьогодні

2026-11-12 14:36

Курс гривні трохи знизився відносно долара, але зміцнів щодо євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у четвер, 12 листопада.

Так, середній курс продажу долара додав 3 копійки і перебуває на рівні 46,23 гривні. Курс продажу євро втратив 25 копійок – 51,55 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 46,06 гривень (+6 копійок), а євро – по 51,21 гривні (-29 копійок).

На міжбанку курс американської валюти додав 6 копійок і перебуває на рівні 45,35-45,38 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У середу НБУ знизив офіційний курс долара на 18 копійок – 45,32 гривень. А курс євро впав на 59 копійок – 50,48 гривень.

Нагадаємо, за минулий тиждень інтервенції НБУ на міжбанку зменшилися на $50,6 млн, або на 2,8%, – до $1 млрд 767,6 млн.

 

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