Економіка Курс гривні знову помітно знизився - долар і євро в Україні стрімко дорожчають

2026-11-03 10:31

Курс гривні помітно знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку .

Середній курс продажу долара підскочив на 45 копійок і перебуває на рівні 46,93 гривні. Курс продажу євро додав 30 копійок – 52,00 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 46,50 гривень (+34 копійки), а євро – по 51,70 гривні (+40 копійок).

На міжбанку курс американської валюти зріс на 21 копійку і перебуває на рівні 45,52-45,57 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У п’ятницю НБУ знизив офіційний курс долара на 17 копійок – 45,35 гривень. А курс євро додав 1 копійку – 50,68 гривень.

Нагадаємо, за минулий тиждень інтервенції НБУ оновили історичний рекорд – 1 млрд 818 млн доларів. В цілому за жовтень валютні інтервенції НБУ досягли $5 млрд 998 млн та побили попередній рекорд, встановлений у вересні поточного року – $5 млрд 519 млн.

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