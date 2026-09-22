Економіка Курс гривні вчергове знизився відносно долара та євро в обмінних пунктах України

2026-09-22 08:22

Курс гривні трохи знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Так, середній курс продажу долара зріс на 1 копійку і перебуває на рівні 44,88 гривень. Курс продажу євро додав 5 копійок – 52,00 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,75 гривні (без змін), а євро – по 51,75 гривні (+5 копійок).

На міжбанку курс американської валюти додав 2 копійкb і перебуває на рівні 44,69-44,72 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

Вчора НБУ підняв офіційний курс долара на 1 копійку – 44,67 гривень. Курс євро впав на 4 копійки – 51,19 гривень.

Нагадаємо, за минулий тиждень інтервенції НБУ перевищили $1 млрд десятий тиждень поспіль. Продаж на міжбанківському ринку зріс на $36,9 млн, або на 3,1%, – до $1 млрд 231,8 млн.