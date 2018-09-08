Детали УПЦ: Назначение Константинопольским Патриархом экзархов в Киев незаконно

2018-09-08 09:35 606

 

7 сентября 2018 года, Константинопольский Патриархат официально сообщил, что «в рамках подготовки решенного предоставления автокефального устройства Православной Церкви в Украине», назначил архиепископа Памфильського Даниила из США, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.

Информационно-просветительский отдел УПЦ распространил на своем сайте опубликовал заявление в котором озвучил официальную позицию по этому опросу. «По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви. Данное решение Константинопольского Патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: "Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области».  http://vzcz.church.ua/2018/09/07/zayava-vzcz-upc-u-zvyazku-z-priznachennyam-konstantinopolskim-patriarxatom-ekzarxiv-v-kijiv/

Также в заявлении отмечается, что назначение экзархов в Киев состоялось без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежать на Константинопольском Патриархате.

В свою очередь священник Николай Данилевич  уточняет, что экзарх - в данном случае означает посланник, легат. "Как правило, Константинопольский Патриархат экзархами называет уполномоченных лиц или комиссию для рассмотрения каких-то вопросов. Это пока не означает открытие экзархата, как церковной структуры. В данном случае это означает комиссию, которая в одностороннем порядке, без согласования с канонической УПЦ, была создана Константинопольским Патриархатом, и которая будет приезжать в Украину для общения с различными сторонами на предмет создания автокефальной Церкви. Сам метод действий Константинополя противоречит канонам", - написал он. http://news.church.ua/2018/09/07/naznachenie-ekzarxov-ne-oznachaet-sozdanie-v-ukraine-novoj-cerkovnoj-struktury-kommentarij-prot-nikolaya-danilevicha/?lang=ru

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Детали

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