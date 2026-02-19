Політика Україна протягом року покращила показники в Індексі сприйняття корупції

2026-02-19 16:44

Україна у 2025 році покращила показники в Індексі сприйняття корупції на один бал і посіла 104-те місце в рейтингу зі 182 країн світу. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.



За даними Transparency International Ukraine, тепер Україна має 36 балів в ІСК. Помірний прогрес дозволив їй посісти 104-те місце в рейтингу.

Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні була відстояна незалежність антикорупційних інституцій, продовжувалась реалізація заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки та активно формувалась нова Антикорупційна стратегія на наступні п’ять років.

Викривачі корупції отримали перші винагороди за судовими рішеннями, запрацював інститут лобіювання і відбулась реформа управління арештованими активами. Цей час супроводжували численні викриття корупційних злочинів і зростання кількості вироків топпосадовцям.

З 2013 року Україна прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144-го місця в рейтингу (+40 позицій).

Таке зростання показали тільки близько 20 країн. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним - абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК.

У НАЗК зазначили, що Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує антикорупційні показники в умовах повномасштабної війни та окупації територій. За чотири роки російської агресії у порівнянні з довоєнним 2021 роком Україна додала в Індексі 4 бали.





Індекс ІСК розраховується за 100-бальною шкалою, де 0 балів означає, що корупція є головною формою суспільних відносин і замінником держави, а 100 балів - що корупція практично відсутня в житті країни як явище.