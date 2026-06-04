Життя В Івано-Франківську правоохоронці викрили корупційну схему на будівельних дозволах

2026-06-04 11:32

В Івано-Франківську правоохоронці викрили корупційну схему у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

До організації схеми причетні головний архітектор міста, посадовець Управління державного архітектурно-будівельного контролю та директор комунального підприємства, яке займається розробкою містобудівної й землевпорядної документації.

Слідство вважає, що посадовці перетворили видачу дозвільних документів для підприємців і забудовників на "платну послугу".

 Як зазначається, директор комунального підприємства зустрічався з представниками бізнесу, озвучував "такси" та збирав готівку. Посадовці міськради забезпечували оформлення і підписання необхідних рішень.

Гроші вимагали за видачу містобудівних умов та обмежень, реєстрацію повідомлень про початок будівельних робіт, а також за сприяння у приватизації орендованої комунальної землі.

Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. дол. Зокрема 10 тис. дол. – від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. дол. – від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 тис. дол. США і 3 тис. дол. – від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва.
Усіх трьох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу. Директору комунального підприємства також інкримінують пособництво.

Нині прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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