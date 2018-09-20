Украина В НКРЭКУ заявили, что тарифы на свет нужно срочно повышать в два раза

2018-09-21 18:34 168

Как заявил член Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, на сегодня тариф для населения якобы покрывает только 50% стоимости электроэнергии.

По его мнению, этот вопрос нужно решить до 1 июля 2019 года путем повышения тарифов на электроэнергию для населения вдвое.

"Болезненным вопросом нового рынка (электроэнергии) есть перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Коваленко, сообщает Укринформ.

По его мнению, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.

Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон О рынке электрической энергии. Этот закон "предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Напомним, на этой неделе НКРЭКУ решила повысить с 1 октября тарифы на распределение и поставки электроэнергии для ряда облэнерго в связи с увеличением фонда оплаты труда.