Політика Єврокомісія пропонує поетапний шлях вступу України до ЄС

2026-11-10 12:37

Єврокомісія пропонує поетапний шлях вступу України до ЄС, — Politico.

Брюссель поки не називає конкретної дати вступу, але пропонує дорожню карту, яка передбачає:

▪️ Завершення переговорів за сімома напрямами до кінця 2027 року.

▪️ Прискорення реформ у сфері верховенства права. Ключові вимоги необхідно виконати в першій половині 2027 року.

▪️ Відкриття двох переговорних кластерів, які наразі заблоковані, до кінця 2026 року. У ЄК вважають, що Україна вже виконала необхідні умови.

Молдова, за оцінкою Єврокомісії, може просуватися швидше та завершити переговори за понад 20 напрямами.

У Брюсселі наголошують, що дорожня карта є гнучкою: якщо Україна швидше виконає необхідні вимоги, переговори можна буде завершити раніше.