Детали Cвященнослужитель «поставил на место» шоу-мена

2018-09-20 21:26 183

Настоятель Херсонской епархии УПЦ Геннадий Шкиль со своей страницы в Фейсбуке обратился к известному украинскому телеведущему Сергею Притуле, который высказался в сторону поддержки Томоса для Украины, а также призвал всех украинцев «перестать быть манипулятивными куклами и стать в ряды Поместной церкви».

«Я лично считал Вас одним из умных и остроумных ведущих Украины. Но, наверное, звездность и Вам ослепила глаза, если Вы решили, что Вы теперь имеете право решать за миллионы людей, в которую Церковь им ходить», пишет священник. Он апеллирует к правилам, которые по его мнению, Сергею Притуле неизвестны, согласно которым некрещенных детей не отпевают ( о чем Притула упоминал в своем посте) и утверждает, что они были и до раскола, будут и после раскола, этим правилам уже более 2000 лет. «И я уверен, что если вдруг все же Патриарх Варфоломей сделает такой негодный Патриарха, который считает себя «Вселенским», шаг, как «Томос», то в ЕПУПЦи также будут придерживаться этих правил».

Еще один момент, на который указал Шкиль –это аббревиатура МП. Священник отмечает, что эту аббревиатуру никто не отменял, потому что ее никогда не было. «Еще с начала создания в 1991 Церковь называлась Украинская Православная Церковь! Без каких аббревиатура. Не верите - спросите у господина Денисенко! Именно он регистрировал это название. А Вы, если считаете себя «совестью и честью» современности, проверяйте факты перед тем, как публиковать». Говоря о церковном имуществе, которое якобы выводятся в Москву, Геннадий Шкиль уверяет, что «в Уставе УПЦ написано, что все средства, здания и др. имущество УПЦ принадлежат УПЦ и только УПЦ и никакие деньги никуда не вывозятся. Как Вы думаете (Вы же умный человек?) При нынешнем отношении власти к УПЦ, если бы УПЦ нарушала бы свой же Устав или сошло бы это й с рук? Ваши читатели, конечно же, вспомнили случай с иподьяконом лаврским ... А иподиакона, которого задержали с деньгами в вагоне, ехал в Софрино, поэтому и такая сумма, поэтому и вагон. Если Вы не знаете, то Софрино - это единственный завод в православном мире, который занимается изготовлением качественной церковной утвари. И туда с деньгами ездят не только иподиаконы УПЦ, не только иподиаконы или священнослужители с всего православного мира, но и посланцы (с деньгами!) Вашей любимой религиозной организации - УПЦ КП. Просто на них еще не пришла «разнарядкам» задержать на границе с деньгами! Но листая фото с «богослужений» УПЦ КП, можно удостовериться, что все утварь их -софринского изготовления».

Также священника глубоко возмутили угрозы Сергея Притулы выдворить УПЦ из Лавры. Он заявил, что церковь сейчас находится там законно согласно всем документам, а вот всяческие попытки власти изменить это будут незаконными. «Вы угрожаете, что придут нас выбрасывать ребята из АТО? А Вы не думали, что своего Предстоятеля, свою Церковь придут защищать тоже ребята из АТО, которые, благодаря Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, это Рождество встречали не в плену, а дома?».

Подытожил свое обращений священник предположением, что такое поведение Притулы оттолкнет от него тех зрителей, которые традиционно посещают УПЦ.