ВОЙНА В Украине роССияне готовятся к "эвакуации" людей из Запорожской и Херсонской областей - Генштаб

2023-04-08 09:24

 

В Мелитополе и Скадовске российские захватчики организовали "опрос" местного населения относительно возможной "эвакуации".

На захваченных частях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по принудительному вывозу местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В частности, в Мелитополе и Скадовске захватчики организовали "опрос" местного населения относительно возможной "эвакуации".

"В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают принудительную депортацию украинцев под видом эвакуации. По данным Центра национального сопротивления, граждан Украины уже расселили в 55 регионов России. Также по данным ЦНС, российские захватчики хотят депортировать украинцев с помощью фейковых судов на временно оккупированных территориях. Отмечается, что страна-террорист уже имеет опыт депортации украинцев из Крыма в отдаленные районы РФ.

Также россияне принудительно депортируют украинских детей. Сейчас известно о 19514 украинских детях, незаконно вывезенных в Россию. Среди них более 4 тысяч детей-сирот.

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