Политика В ГПУ подали представление на снятие неприкосновенности с нардепа Мосийчука

2018-09-21 11:12 141

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Как передают "Українські Новини" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, представление было передано 17 сентября и касается дела против Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В частности, речь идет о его доме.

Напомним, что в сентябре 2015 года Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Игоря Мосийчука. На него завели дело по пяти статьям Уголовного кодекса.

Обвиняли во взяточничестве, хулиганстве, угрозах или насилии над должностным лицом, вмешательстве в деятельность судебных органов и угрозе или насилии в отношении судьи.

Суд 18 сентября 2015 арестовал Мосийчука на два месяца без права внесения залога. Депутат в знак протеста объявил голодовку. 17 ноября Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности и арест Игоря Мосийчука. Тогда незаконность процедуры лишения его депутатской неприкосновенности подтвердил и Верховный суд Украины.