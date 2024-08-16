Политика Украина приблизилась к снятию ограничений США на дальнобойные удары по врагу

2024-08-16 22:12

Украина приблизилась к снятию со стороны США ограничений на дальнобойные удары по территории россии. Этому способствует отсутствие реакции москвы на украинское наступление, заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Он рассказал, что недавно делегация украинских парламентариев вернулась из США, где они провели множество встреч с конгрессменами Палаты представителей США.

"Все, с кем мы встречались, поддерживают снятие ограничения на использование вооружения. Кроме того, мы запросили и другие виды дальнобойного оружия, которых нет, но они точно есть на складах Соединенных Штатов", - отметил Чернев.

Депутат напомнил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, который вместе с демократом Ричардом Блументалем посетил Украину во время операции в Курской области, поддержал снятие ограничений на удары по военным объектам на россии.

"Сейчас большинство республиканцев заняли именно такую ​​позицию. Больше колеблется сама администрация (президента США – ред.), от их решений зависит это самое предоставление дальнобойного вооружения", - пояснил нардеп.

Он отметил, что сейчас американские конгрессмены находятся на каникулах и вернутся к работе только в сентябре. Поэтому представление законопроекта в Конгресс США займет много времени.

"Мы призвали уже сейчас писать письма на Белый дом, на Пентагон, чтобы все же сменить позицию администрации. Имея сегодня на земле такие реалии, как любит говорить Путин, операцию в Курской области и никакой эскалации со стороны рф, я думаю, мы достаточно близки к снятию ограничений и получению другого дальнобойного оружия", - подчеркнул депутат.

По словам нардепа, военную операцию в Курской области начали именно для того, чтобы оккупанты не наносили ударов со своей территории. "Но этого можно было избежать, если бы у нас было дальнобойное оружие, которым мы с территории Украины уничтожали всю военную инфраструктуру врага", - резюмировал Чернев.