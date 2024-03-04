Жизнь Важно! Какие лимиты на снятие наличных в банкоматах Украины и где еще можно снять деньги

2024-03-04 16:48

Кроме лимитов на снятие наличных, банки также установили лимиты для денежных переводов с карты на карту.

В Украине были установлены лимиты на снятие наличных через банкоматы после начала полномасштабной войны во избежание ее дефицита. Каждый банк устанавливает свой собственный предел суммы.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка Украины.

Лимит снятия наличных в банкоматах

Лимит снятия наличных в "ПриватБанке" составляет 20 тыс. грн за раз. Следующую операцию по снятию наличных денег в банкомате этого банка можно осуществить только через три часа.

В банкомате "Ощадбанк" можно снять не более 50 тыс. грн в сутки. Количество раз пользования банкоматами не ограничено. То есть снимать в банкомате можно разные суммы, но превысить суточный лимит в 50 тыс. не удастся.

В банкомате "Укрэксимбанка" можно снять 25 тыс. грн. за раз. Число таких операций не ограничивается.

Лимит снятия наличных "Райффайзен Банк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "Укргазбанк" — 5 000 грн за раз. Суточный предел – 20 тыс. грн.

Лимит снятия наличных "Сенс Банк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "ПУМБ" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "Укрсиббанк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "ОТП Банк" – 5 000 грн за раз. Количество операций не ограничено.

Лимит снятия наличных "Универсал банк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "Пивденный" – 10 тыс. грн за раз. Суточный предел – 20 тыс. грн.

Лимит снятия наличных "Кредобанк" – 10 тыс. грн за раз. В следующий раз снять наличные в банкомате можно только через 2 ч. 30 мин.

Лимит снятия наличных "Таскомбанк" — 10 тыс. грн в сутки.

Где можно снять наличные, кроме банкоматов

Наличные можно снять в магазинах, на АЗС и в аптеках.

К примеру, в сетях "АТБ-Маркет", "Сильпо", "Фора", Varus, Fozzy, "ЛотОК", Trash!, "Точка" можно снять до 6000 грн.

В сетях "Сим23" и EVA можно снять 2000 грн.

В сетях NOVUS и Roshen можно снять 500 грн.

На АЗС OKKO и WOG можно снять наличные до 6000 грн; на автозаправках "Укрнафта" – до 5000 грн; на АЗС "БРСМ-Нафта" — 500 грн.

6000 грн наличных можно снять в следующих аптеках: "Белая ромашка", "Аптека АНЦ", "Аптека 911", "МедСервис". Наличные (сумма не указана) можно получить также в "Аптеке Доброго Дня", "Аптеке Копейка", "Аптеке оптовых цен".