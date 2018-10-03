Президенту США неизвестные отправили по почте конверт с опаснейшим ядом.
"Предполагается, что в конверте, предназначенном для Трампа, содержался токсичный рицин", - сообщает The Washington Post.
При этом отмечено, что конверт не был получен в Белом доме. Его квалифицировали как "подозрительный" еще на почте, поэтому ФБР забрало письмо на проверку.
Подобную посылку получил Пентагон - два конверта с рицином. Отмечается, что начальные тесты подтвердили содержание яда.
Американские чиновники считают, что эти два инцидента могут быть связаны.