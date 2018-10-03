Политика фото Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином

2018-10-03 15:46 117

Президенту США неизвестные отправили по почте конверт с опаснейшим ядом.

"Предполагается, что в конверте, предназначенном для Трампа, содержался токсичный рицин", - сообщает The Washington Post.

При этом отмечено, что конверт не был получен в Белом доме. Его квалифицировали как "подозрительный" еще на почте, поэтому ФБР забрало письмо на проверку.

Подобную посылку получил Пентагон - два конверта с рицином. Отмечается, что начальные тесты подтвердили содержание яда.

Американские чиновники считают, что эти два инцидента могут быть связаны.

Еще по теме

Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов

2018-09-29 10:00 546

Диктатор Мадуро сообщил на Генассамблее ООН, что согласен мириться с США

2018-09-28 10:14 888

Трамп сделал неожиданное заявление по денуклеаризации Северной Кореи

2018-09-28 09:12 633

Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств

2018-09-26 21:00 1026

Еще новости в разделе "Политика"

фото Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином

2018-10-03 15:46 117

Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО

2018-10-03 13:44 222

Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко

2018-10-03 13:16 270

Китайский эсминец в спорных водах пытался таранить военный корабль США

2018-10-03 12:43 276
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином 2018-10-03 15:46 117
Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО 2018-10-03 13:44 222
Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко 2018-10-03 13:16 270
Китайский эсминец в спорных водах пытался таранить военный корабль США 2018-10-03 12:43 276

Лента

17:00 Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет
16:30 Украинская армия получила партию военной техники
фото 15:46 Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином
15:14 Доллар в Украине снова подорожал - Нацбанк обновил курс валют
14:45 В Украине ввели автоматическую фото/видеофиксацию нарушений ПДД - будут приходить письма счастья
14:43 Судья апелляционного суда Харьковской области Плетнев спонсирует страну-агрессора
14:31 Публикация "L’Illustré" против ФФУ была заказана «Динамо» еще в мае
КАРТА 14:13 Прогноз погоды: Сегодня Украину накроют холодные осенние дожди
13:44 Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО
13:16 Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко