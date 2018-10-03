Украина В Украине ввели автоматическую фото/видеофиксацию нарушений ПДД - будут приходить письма счастья

2018-10-03 14:45 231

Кабмин Гройсмана ввел автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений ПДД на дорогах.

Как указано в принятом сегодня постановлении, правительство приняло решение о внедрении более современных средств фиксации нарушений на дорогах в автоматическом режиме.

На сегодняшний день контроль за соблюдением правил дорожного движения проводится исключительно приборами TruCAM или Визир. Теперь же этим решением Кабмин расширил перечень технических средств, которые могут фиксировать нарушения.

Также постановление вносит изменения в технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники.

Чиновники наивно рассчитывают, что внедрение автоматической фиксации нарушений повысит качество контроля и безопасности на дорогах. Напомним, ранее уже предпринимались аналогичные попытки, водителям приходили так называемые "письма счастья", однако, в судах большинство этих дел попросту разваливались.

Имели место и курьезные ситуации, когда камеры автоматически фиксировали трамвай, движущийся со скоростью в 180 км/ч и даже здание автозаправочной станции, которое превысило скорость. В результате, такой способ борьбы с нарушителями ПДД был признан неэффективным и отменен.