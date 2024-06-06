ВОЙНА В Украине За какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск: разъяснение

2024-06-06 16:48

 

Статус "в розыске" в реестре "Оберег" военнообязанные украинцы могут получить за нарушение правила воинского учета. Если в приложении "Резерв+" появилась эта надпись, можно обратиться в службу поддержки или посетить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

На запрос СМИ Министерство обороны Украины объяснило, в каких случаях у человека может быть статус "в розыске". Пресс-служба привела примеры, когда гражданин:

– не стал на воинский учет после достижения соответствующего возраста;

– был снят с учета, но не оформился обратно на военный учет в указанный срок;

– был исключен с учета, но после 18 мая получил обязанность встать на военный учет и не сделал этого;

– не уведомил ТЦК и СП о смене места жительства;

– получил повестку, но не явился в указанную дату и время (за исключением уважительных причин);

– был направлен на военно-врачебную комиссию, но не прошел ее или после прохождения не явился повторно в ТЦК и СП;

– получил "боевую" повестку о призыве на службу во время мобилизации после обновления данных и ВВК, но не пришел в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;

– женщина с медицинским или фармацевтическим образованием не стала на учет.

Также в МО не исключили вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Для исправления подобной ситуации в ведомстве посоветовали обратиться в ТЦК и СП.

subscriber subscriber

Еще по теме

До 400 гривен: кому из украинцев придется платить за счетчики воды

2024-06-05 18:26

Отключение света по 10 часов: украинцам следует готовиться к сложной зиме

2024-06-05 17:37

В МО объяснили, почему украинцы получают статус "в розыске" в Резерв+

2024-06-01 16:30

Что проверяет ТЦК на предприятии: самые распространенные нарушения

2024-05-30 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

За какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск: разъяснение

2024-06-06 16:48

видео Морской удар ГУР: в Крыму уничтожили роССийское судно

2024-06-06 16:05

Попавшихся на попытке незаконного выезда из страны будут сразу же доставлять в ТЦК

2024-06-06 15:37

Экс-лидер Тартак Александр Положинский сейчас несет военную службу в Киеве - ведет программу на радио

2024-06-06 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

За какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск: разъяснение 2024-06-06 16:48
видео Морской удар ГУР: в Крыму уничтожили роССийское судно 2024-06-06 16:05
Попавшихся на попытке незаконного выезда из страны будут сразу же доставлять в ТЦК 2024-06-06 15:37
Экс-лидер Тартак Александр Положинский сейчас несет военную службу в Киеве - ведет программу на радио 2024-06-06 14:29