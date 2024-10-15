ВОЙНА В Украине Репрессии в Крыму: какие нарушения прав человека зафиксированы в этом году

2024-10-15 20:48

За 9 месяцев 2024 года в оккупированном Крыму зафиксировано 91 задержание, из которых 26 - крымских татар. Также проведен 131 арест, 59 обысков и 89 допросов, что свидетельствует о систематических нарушениях прав человека.

За 9 месяцев 2024 года оккупационные власти в Крыму продолжают систематические репрессии и нарушения прав человека, в частности против крымских татар. Несмотря на некоторое уменьшение количества задержаний и арестов по сравнению с предыдущими годами, значительная часть этих действий направлена именно против представителей крымскотатарского народа. Об этом говорится в анализе Крымскотатарского Ресурсного центра по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму.

В течение 9 месяцев 2024 года в оккупированном Крыму было зафиксировано нарушение прав человека, особенно в отношении крымскотатарского народа. Всего было задокументировано 91 случай задержаний, из которых 26 касались крымских татар. Несмотря на уменьшение общего количества задержаний по сравнению с предыдущими годами (154 задержания в 2023 году и 108 в 2022 году), значительная часть из них продолжает быть направленной против крымских татар, что указывает на систематический характер преследований.

Аресты также остаются одной из ключевых форм репрессий. За отчетный период был зафиксирован 131 арест, из которых 60 касались крымских татар, что составляет почти половину всех случаев. Несмотря на снижение количества арестов в 2024 году (182 ареста в 2023 и 138 в 2022 годах), репрессии не прекращаются.

Кроме этого, зафиксировано 229 случаев нарушения права на справедливый суд, из которых 131 касается крымских татар. Это является четким свидетельством того, что оккупационная судебная система используется как инструмент давления и дискриминации. По сравнению с предыдущими годами, ситуация несколько изменилась: в 2023 году было зафиксировано 226 случаев нарушений права на суд, а в 2022 году - 263 случая.

Оккупационные власти также активно проводят обыски и допросы. В 2024 году было проведено 59 обысков, 35 из которых касались крымских татар, что демонстрирует значительное давление на их дома и жизнь в целом. За этот же период было проведено 89 допросов, 33 из которых - в отношении крымских татар.

Значительное внимание оккупационные власти уделяют нарушению прав на здоровье. Было зафиксировано 40 случаев нарушений этого права, из которых 36 касались крымских татар. Большинство этих случаев касаются непредоставления надлежащей медицинской помощи политзаключенным или игнорирования ходатайств адвокатов относительно их состояния здоровья.

Этапирование также остается распространенной практикой. В 2024 году зафиксировано 29 случаев этапирования, из которых 24 касаются крымских татар. Хотя общее количество этапирований уменьшилось по сравнению с 2023 годом (59 случаев), давление на крымских татар не снижается.

Кроме этого, за отчетный период было зафиксировано 25 случаев наложения штрафов на общую сумму 1 202 700 рублей (360 810 гривен), из которых 10 штрафов касались крымских татар. Это меньше, чем в предыдущие годы, однако свидетельствует о продолжении политики экономического давления на население через административные взыскания.

Напомним

218 человек, из них 132 крымские татары, незаконно заключенные рф в Крыму. 43 арестованы, 151 заключенный, 26 без статуса. Зафиксировано перемещение крымских татар в российские тюрьмы.