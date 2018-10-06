Политика Украина хочет ввести биометрический контроль на границе с Россией

2018-10-07 15:00 333

 

Павел Климкин заявил, что стоить подумать над введением биометрического контроля на границе с Россией.

Он подчеркнул, что Россия способна на все, поэтому простой проверки документов не достаточно, а вот если заработает биометрический контроль, то в украинских пограничников уже будет база биометрических данных, что сделает не возможным незаконное пересечение границы.

Также глава МИД заявляет, что нужно еще отслеживать перемещение россиян по территории Украины. Сейчас «присматривают» только за отдельными гражданами, которые вызывают подозрения.

В то же время, Климкин рассказал, что полностью перекрыть границу не получится, ведь граждане России смогут приехать на нашу территорию через другие страны.

Павел Климкин отмечает, что закрывать российские консульства в Украине никто не будет, чтобы Москва не закрыла диппредставительства Украины в России и не лишила возможности помогать согражданам заграницей.

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