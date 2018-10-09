Детали Расследование: пойдет ли Шевченковский суд на поводу у Святаша?

2018-10-09 20:56 300

По многочисленным сообщениям СМИ Голосеевский районный суд г. Киева вынес ряд судебных решений, которыми наложил арест в уголовном производстве и передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 99 объектов, принадлежащих Группе компаний “АИС”.

И пока законный управитель имущества ООО “ЖК “Воздвиженка” продолжает проводить инвентаризацию арестованных активов, юристы Дмитрия Святаша просто оккупирую хозяйственные суды по всей Украине.

CМИ провели свое расследование и установили, что на данный момент, Группа компаний “АИС” в целом и Дмитрий Святаш в частности, не довольны таким положением вещей и пытаются воспрепятствовать дальнейшей инвентаризации имущества.

Попытки юристов Святаша получить судебное решение, которое бы запрещало осуществлять какие-либо действия с имуществом АИС уже далеко не новы и не одиноки, и начались с Окружного административного суда г. Киева. Но, очевидно, что игра “в рулетку” с “нужным” судьей так и не увенчалась успехом, гиблые попытки были брошены, а юристы переметнули свои усилия на хозяйственные суды.

Так, согласно информации из реестра судебных решений, рядом предприятий, входящих в состав Группы компаний “АИС” на данный момент уже подано более 6 аналогичных исков к АРМА и законному управителю имуществом. Наряду с исками также поданы заявления о применении мер обеспечения иска, с требованием запретить выполнять какие либо действия с арестованным имуществом. И в данном конкретном случае, юристов Святаша не останавливает простой факт невозможности обжаловать договор, заключенный АРМА с субъектом хозяйствования.



Суды, однако же, не намерены идти на поводу у нардепа и его юристов, которые пытаются жонглировать правовыми нормами и отказываются принимать подобные иски и заявления к производству, отправляя их по исключительной подсудности.

Сейчас Дмитрий Святаш и его юристы пошли проторенной дорожкой и начали снова атаковать Шевченковский районный суд г. Киева своими исками. Именно там вчера был зарегистрирован очередной иск некоего Пасечника Сергея к ЖК “Воздвиженка” и АРМА с одним аналогичным требованием – признать недействительным договор и запретить управителю выполнять правомерное судебное решение.

Как ранее сообщали СМИ, именно судьи Шевченковского районного суда Киева были неоднократно замешаны в громких скандалах, связанных с фамилией одиозного народного избранника Святаша, поэтому выбор его юристов очевиден. Ведь еще не утихла шумиха вокруг судей данного суда, которые пошли на поводу у Дмитрия Святаша и за “обещания цветов и поцелуев” незаконно и с нарушением подсудности отменили аресты, которые были применены в рамках уголовного дела.

И становится очевидным, что в погоне за “прекрасным далеко” господа юристы злоупотребляют своими процессуальными правами, что грозит определенной ответственностью.

Напомним, что Дмитрий Святаш, который является одним из инициаторов конституционного обращения об упразднении АРМА, может стать виновным в отмене безвизового режима.