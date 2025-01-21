Арестованы сразу два генерала и полковник за провал обороны Харьковской области в 2024 году

Правоохранители задержали двух генералов и одного полковника ВСУ, которые не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области во время наступления рашистов в мае 2024 года, сообщает СБУ.
"Фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировкой (ОТУ) Харьков, генерал-лейтенант, бывший командир 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон этого соединения", - говорится в сообщении.
Как сообщила Украинская правда, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
По данным следствия, сначала чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины, а затем лишились управления боем во время повторного наступления врага на Харьков.
Фигуранты нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ. Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где продолжаются ожесточенные бои", - отметили в СБУ.
Специализированные экспертизы подтвердили факты преступной деятельности генералов и полковника. Им собираются сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие по привлечению к ответственности всех виновных лиц.