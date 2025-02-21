Жизнь Сколько приговоров суды уже вынесли в отношении причастных к преступлениям во время Революции Достоинства

2025-02-21 13:30

По материалам расследований ГБР суды вынесли 11 обвинительных приговоров в отношении 14 человек, причастных к преступлениям, содеянных во время Революции Достоинства. Также ГБР объявило подозрения 309 лицам, из которых сто - в 2024 году. В суд передано 147 обвинительных актов в отношении 279 человек. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что среди фигурантов, чьи дела уже переданы в суд, - бывшее руководство государства и правоохранительных органов, в частности: президент Украины, глава СБУ и его первый заместитель, министр внутренних дел и его заместитель, министр обороны, командующий внутренними войсками, руководитель столичной милиции, его заместитель и руководитель полка Беркут. Они обвиняются в организации убийств 67 граждан, а также в причинении телесных повреждений 887 активистам в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

"Преступная организация, возглавляемая бывшим президентом Украины, с ноября 2013 по февраль 2014 года привлекла к подавлению протестов 60 тысяч правоохранителей. К этим действиям также были привлечены сотни следователей милиции, прокуроров и судей, которые без достаточных на то оснований отправляли активистов под арест, пользуясь этим как одним из способов запугивания. К этой статистике следует отнести сотни гражданских лиц - так называемых "титушек", которые избивали, пытали, незаконно задерживали и даже убивали протестующих", - говорится в сообщении ГБР.

Отдельным направлением работы ГБР по "делам Майдана" является сбор доказательств участия спецслужб РФ в силовом подавлении акций протеста. Всего расследование охватывает около четырех тысяч эпизодов преступных действий, во время совершения которых пострадали более 2,5 тысячи человек.

Кроме того, активно принимаются меры по аресту и возвращению в собственность государства активов, незаконно выведенных бывшими чиновниками. На основании материалов ГБР в доход государства передано имущество бывшего президента Украины, в том числе: 31 миллион грн; $85 тысяч; 537 историко-культурных ценностей на сумму около 19 миллионов евро; два земельных участка и восемь зданий.

Также ГБР передало в управление АРМА имущество бывшего министра внутренних дел и инициировало взыскание в пользу государства его активов на сумму около 1,4 млрд грн.

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