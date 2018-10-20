Украина Синоптики сообщили, когда в Украине испортится погода и начнется сезон осенних дождей

2018-10-21 11:00 177

 

В Украине в ближайшие погода будет меняться, днем воздух остынет до 5-11 градусов, а 25 октября в отдельных областях ожидается ночной мороз до 1 градуса. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что 21 октября в Украине переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье, днем и в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 6-11 градусов тепла, днем 14-19 градусов.

22-23 октября в Украине облачно с прояснениями. 22 октября в восточной части дожди, местами сильные, на остальной территории, 23 октября в Украине без существенных осадков. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов; в южных и восточных областях ночью 6-11 градусов тепла, днем 13-18 градусов.

24-25 октября в Украине временами небольшой дождь, в южных, восточных областях и Карпатах местами умеренный дождь, в западной, 25 октября, в северной части страны местами с мокрым снегом. Температура ночью 3-9 градусов, на побережье морей до 11 градусов тепла. 25 октября ночью в западных и северных областях от 5 градусов тепла до 1 градуса мороза; днем 5-11 градусов. 24 октября в южных, восточных и большинстве центральных областей 11-17 градусов.

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