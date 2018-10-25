Украина В КГГА назвали дату запуска системы единого электронного билета

2018-10-25 17:01 111

С 1 ноября в киевском наземном транспорте внедрят единый электронный билет. Новая система оплаты проезда пока буде работать в тестовом режиме.

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА. "С 1 ноября мы говорим о старте работы системы единого электронного билета в наземном транспорте в тестовом режиме. У нас 1 211 единиц транспорта - это трамваи, троллейбусы и автобусы, которые оборудовали специальными валидаторами для считывания е-билетов", - сообщили в департаменте.

Всего в наземном транспорте планируют установить 1,5 тысяч устройств. Монтаж валидаторов будет продолжаться до конца месяца. О том, на какой период рассчитан тестовый режим перед полным запуском инновационной системы оплаты проезда, пока не сообщают.