Детали фото Максим БУЛГАКОВ, режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Алые паруса» в Одесской музкомедии: «Если мы себя преодолеем...»

2018-10-31 08:15 210

В конце сентября в Одесской музкомедии им. Михаила Водяного с ошеломляющим успехом прошла долгожданная премьера мюзикла «Алые паруса» по мотивам известной повести Александра Грина. Премьера, о которой так много говорили всё лето и которую с нетерпением ждали не только одесситы-театралы...

Для постановки мюзикла директором Одесской музкомедии Еленой Редько – по условиям прошедшего ранее Международного конкурса для режиссеров и драматургов от Международного молодежного театрального проекта «OpenDoors» (ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ) – был приглашен столичный режиссер и балетмейстер Максим Булгаков.

Напомним, что год назад с 23 по 28 августа Максим принимал участие в конкурсе для режиссеров от «OpenDoors» и выиграл право на постановку полноценного спектакля в Одесской музкомедии. Тогда Максим представил вниманию Зрителя невероятно эффектный и яркий мистический эскиз «Странная история мистера Джекила и доктора Хайда».

Итак… Долгожданная для Одессы премьера «Алых парусов» состоялась 29 и 30 сентября при полных аншлагах, как, собственно, и два других показа 20 и 22 октября. Такого одесситы еще не видели!.. Безумно харизматичный, к тому же еще и поющий дирижер, появляющийся на сцене словно из ниоткуда (а на самом деле, ловко выпрыгивающий из оркестровой ямы), летающая рыба, парящие над сценой чайки, служанки, лихо танцующие степ, оживающая прямо на глазах у Зрителя картина маслом с видом бушующей стихии, сходящий с нее Грей, море алого шелка парусов в финальной сцене и многое-многое другое. И мурашки по коже неоднократно - на протяжении первого и второго актов – и особенно, в финальной кульминационной сцене, когда главная героиня говорит нашедшему ее Грею: «Я так ждала и ты пришел!..»

Спектакль представляет собой синтез внутреннего мира постановщика и его собственного прочтения Грина. Как оказалось, спектакль не столько об Ассоль, сколько об ее отце, воспитавшем такую прекрасную, смелую, чистую, «не такую, как все» девушку. Красной линией сквозь сюжет проходит мысль: «Если мы себя преодолеем!..» Как лозунг, как призыв от постановщика Максима Булгакова. Да, «если мы себя преодолеем», если не изменим себе и собственной мечте, если устоим под гнетом общественного мнения, житейских бурь и невзгод, то обязательно увидим на горизонте приближающиеся в предрассветном зареве свои Алые паруса.

В интервью информационному городскому порталу «Одесская жизнь» режиссер и балетмейстер-постановщик спектакля Максим Булгаков рассказал о том, что в его версии центральный персонаж спектакля не Ассоль, а именно Лонгрен - отец девочки. Ведь благодаря ему – его характеру, выносливости и поступкам – Ассоль предстает перед нами такой, какая она есть… Бесконечно чистой, романтичной и прекрасной – внешне и внутренне.

– Это рассказ о том, что мы можем и должны преодолевать себя в любой жизненной ситуации. В нас все есть для этого! Никогда нельзя об этом забывать: можно и должно принять любую жизненную ситуацию и совладать с нею, - говорит Максим Булгаков.

Из первых уст

«В спектакле много невероятностей (очень не хочется употреблять слово «спецэффекты»). И в этом смысле он совершенно гриновский по самой своей сути, наполненности, подаче…» - пишет для Информационного портала «Одесская жизнь», побывав на премьере, Оксана Чигиринская, журналист. (Источник: //odessa-life.od.ua)

«Спектакль получился не просто ярким и красивым. Да, всего этого предостаточно, но в нем есть главное: это очень удачно преподнесенная, если хотите, отлично поданная пронзительная история о Вечном. Потому и не утихали овации на обеих премьерах, потому и не торопились одесситы покидать зрительный зал. А оживший алый шелк словно окутал их души, так истосковавшиеся по собственному Несбывшемуся — едва ли не главному герою всего творчества удивительного Александра Грина, того самого, который всегда был «не таким, как все» (источник: тот же)

«Случилось главное: зритель спектакль в постановке Максима Булгакова однозначно принял, впитал, вобрал! Бурные овации, изумление и восторг на лицах, и этот неповторимый момент, когда зал аплодирует в конце стоя!» (источник: тот же)

Напомним, что следующая встреча с героями мюзикла «Алые паруса» состоится уже совсем скоро - 9 и 10 ноября.

Фото: Борис Бухман

О режиссере

Максим БУЛГАКОВ - ведущий солист балета Национальной оперетты Украины, балетмейстер, актёр, режиссёр. Победитель фестиваля «Тернопольские театральные вечера. Дебют. 2017» в номинации «За пластическое решение спектакля» как балетмейстер первой украинской рок-оперы «Белая ворона» в Ровенском академическом украинском музыкально-драматическом театре. Победитель двух Международных лабораторий для молодых режиссёров, инициированных продюсерским центром OpenDoors. Балетмейстер рок-оперы «Белая ворона» в Николаевском академическом театре драмы и музыкальной комедии, режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Моя леди» в Сумском театре им. М.С.Щепкина, режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Моя прекрасная леди» в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре; режиссер и балетмейстер-постановщик комической оперы-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты» в Национальной оперетте Украины; режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Алые паруса» в Одесской музкомедии им. Михаила Водяного.

Когда: 09 и 10 ноября (пятница, суббота). Начало в 18:30

Где: Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного (г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 3, угол Французского бульвара)

Справки по тел.: 725-09-24 или на сайте: http://muzkomediya.com

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик и балетмейстер-постановщик Максим Булгаков. Музыкальный руководитель: главный дирижер, з. д. искусств Украины Вадим Перевозников. Дирижер: Владимир Кондратьев, лауреат конкурса «Народное признание». Художник-постановщик: Станислав Зайцев, главный художник, заслуженный художник Украины. Художник по костюмам: Елена Лесникова. Хормейстер-постановщик: Юрий Литовко. Ассистент режиссера: з. а. Украины Аурика Ахметова. Ассистент балетмейстера: Оксана Манзоруко, Екатерина Смольская Концертмейстеры: Ирина Богай, Наталья Донцова, Наталья Любавина, Елена Василькова. Помощники режиссера: Лариса Климова, Людмила Пеленис.

Подготовила Дарья Мартынюк.