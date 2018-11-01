Политика Порошенко не попал в список украинских чиновников, попавших под санкции Москвы

2018-11-01 11:42 261

Премьер РФ подписал постановление, которым вводятся санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Украины.

Документ обнародован на сайте российского правительства, в него попали 322 гражданина Украины и 68 компаний.

В частности, под санкциями оказались глава МВД Украины Арсен Аваков, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр культуры Евгений Нищук.

Также в санкционный список были внесены сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Примечательно, что сам Петр Порошенко в список не включен. Также под санкции не попала компания Порошенко Roshen. Удивительным образом не попали под санкции и другие компании президента, в частности 5 канал, Международный инвестиционный банк и страховая компания Країна. Также не попал в список санкций и премьер-министр Владимир Гройсман.

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