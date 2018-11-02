Детали Общественники вспомнили, что армия не получила сотни миллионов гривен из-за нардепа Пашинского

2018-11-02 20:48 237

Общественная организация «Рада громадської безпеки» считает, что расследование уголовного производства по факту хищения нефтепродуктов Курченко людьми нардепа Пашинского является «цирком».За несколько лет следствие не продвинулось, хотя большая часть доказательств преступления давным-давно собрана.

Более того, куратор незаконной продажи топлива, арестованного в рамках расследования против «кошелька»Януковича Курченко, Сергей Пашинский не только не привлечен к ответственности, но и продолжает возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Так чим закінчилось розслідування щодопривласнення націоналізованого майна, кошти від реалізаціїякого повинні були забезпечити знекровлену армію країни в неоголошеній війні з підступним сусідом? – вопрошают общественники из «РГБ».

Напомним, что младоолигарх Сергей Курченко выступал в роли «кошелька» экс-президента Виктора Януковича. В частности, на него были оформлены компании, которые занимались контрабандным ввозом и незаконной реализацией топлива на территории Украины. После Революции достоинства на предприятиях Курченко, в частности на Одесском нефтеперерабатывающем заводе,осталось огромное количество нефтепродуктов. Все они еще до вынесения приговору Курченко (до сих пор не осужден) были украдены через госпредприятие «Укртранснефтепродукт», ООО «Укройлпродукт» и банк «Фортуна-банк».

Вышеперечисленные коммерческие организациивозглавляли сотрудники олигарха Сергея Тищенко, который вместе с народным депутатом от «Народного Фронта»Сергеем Пашинским учился в школе. К тому же бывшая жена Сергея Тищенко Елена Тищенко возглавляла Управление МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, когда МВД уже руководил соратник Пашинского по партии Арсен Аваков. В этот же период премьер-министром Украины был лидер «Народного Фронта» Арсений Яценюк.