Детали Общественники вспомнили, что армия не получила сотни миллионов гривен из-за нардепа Пашинского

2018-11-02 20:48 237

Общественная организация «Рада громадської безпеки» считает, что расследование уголовного производства по факту хищения нефтепродуктов Курченко людьми нардепа Пашинского является «цирком».За несколько лет следствие не продвинулось, хотя большая часть доказательств преступления давным-давно собрана.  

Более того, куратор незаконной продажи топлива, арестованного в рамках расследования против «кошелька»Януковича Курченко, Сергей Пашинский не только не привлечен к ответственности, но и продолжает возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Так чим закінчилось розслідування щодопривласнення націоналізованого майна, кошти від реалізаціїякого повинні були забезпечити знекровлену армію країни в неоголошеній війні з підступним сусідом? – вопрошают общественники из «РГБ». 

Напомним, что младоолигарх Сергей Курченко выступал в роли «кошелька» экс-президента Виктора Януковича. В частности, на него были оформлены компании, которые занимались контрабандным ввозом и незаконной реализацией топлива на территории Украины. После Революции достоинства на предприятиях Курченко, в частности на Одесском нефтеперерабатывающем заводе,осталось огромное количество нефтепродуктов.  Все они еще до вынесения приговору Курченко (до сих пор не осужден) были украдены через госпредприятие «Укртранснефтепродукт», ООО «Укройлпродукт» и банк «Фортуна-банк».

Вышеперечисленные коммерческие организациивозглавляли сотрудники олигарха Сергея Тищенко, который вместе с народным депутатом от «Народного Фронта»Сергеем Пашинским учился в школе. К тому же бывшая жена Сергея Тищенко Елена Тищенко возглавляла Управление МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, когда МВД уже руководил соратник Пашинского по партии Арсен Аваков. В этот же период премьер-министром Украины был лидер «Народного Фронта» Арсений Яценюк. 

Еще по теме

Почему не расследуется дело против людей нардепа Пашинского по факту кражи топлива с НПЗ?

2018-11-01 20:45 492

У Луценко пояснили, почему расследование дела Саакашвили срочно приостановлено

2018-03-13 09:10 4122

Латвийский ПриватБанк помог Курченко "отмыть" деньги Януковича, – СМИ

2018-02-01 10:45 7018

видео Опубликовано полное видео и аудио переговоров Саакашвили с Курченко

2017-12-06 09:40 11417

Еще новости в разделе "Детали"

Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США

2018-11-02 23:59 774

Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы

2018-11-02 23:08 450

В Украине создали мобильный минометный комплекс

2018-11-02 22:22 699

В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться

2018-11-02 21:51 606
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США 2018-11-02 23:59 774
Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы 2018-11-02 23:08 450
В Украине создали мобильный минометный комплекс 2018-11-02 22:22 699
В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться 2018-11-02 21:51 606

Лента

23:59 Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США
23:08 Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы
22:22 В Украине создали мобильный минометный комплекс
22:12 Чехия станет первой постсоветской страной, где легализованы однополые браки
21:51 В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться
фото 21:35 49-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась для декабрьского глянца InStyle
20:48 Общественники вспомнили, что армия не получила сотни миллионов гривен из-за нардепа Пашинского
20:28 В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях
19:34 Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США
18:29 Toyota и Subaru отзывают более 400 тысяч авто из-за серьезных проблем с двигателем