Украина Украинское войско – в топ-10 армий Европы и в топ-30 армий мира

2018-11-05 21:30 195

Украина по военной мощи занимает 29 позицию в мировом рейтинге и 10-ю позицию среди крупнейших армий Европы.

Индекс силы (PowerIndex) определил проект Global Firepower, а издание "Business Insider" отобрало из всего перечня 25 крупнейших войск Европы.

Россия имеет вторую в мире по мощности армию, а в европейском рейтинге она лидирует.

В мировом рейтинге лидируют Соединенные Штаты Америки.

После Российской Федерации в первой десятке всех стран следуют Китай, Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.