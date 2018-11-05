Украина Украинское войско – в топ-10 армий Европы и в топ-30 армий мира

2018-11-05 21:30 195

 

Украина по военной мощи занимает 29 позицию в мировом рейтинге и 10-ю позицию среди крупнейших армий Европы.

Индекс силы (PowerIndex) определил проект Global Firepower, а издание "Business Insider" отобрало из всего перечня 25 крупнейших войск Европы.

Россия имеет вторую в мире по мощности армию, а в европейском рейтинге она лидирует.

В мировом рейтинге лидируют Соединенные Штаты Америки.

После Российской Федерации в первой десятке всех стран следуют Китай, Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

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