Политика У Зеленского назвали следующие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира

2025-05-22 16:43

Украина очертила следующие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Речь идет о большом обмене пленными и определении места для следующей встречи с представителями россии. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Политик провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Руководитель ОП проинформировал коллег о последних событиях - переговорах в Стамбуле, встрече президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о разговоре главы государства с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС.

"Наша позиция ясна: первым шагом должно стать соглашение об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями рф", - подчеркнул Ермак.

По словам руководителя ОП, особое внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.