Спорт Шахтер получил шанс избежать квалификации Лиги Европы и попасть сразу в основной раунд

2025-05-27 09:25

Донецкий Шахтер получил шанс избежать квалификации Лиги Европы 2025/26. Бронзовый призер УПЛ может начать выступления сразу в основном раунде.

"Горнякам" посодействовали успехи лондонского Челси и севильского Бетиса на внутренней арене. Финалисты Лиги конференций пробились в Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно, так что не нуждаются в месте во втором по рангу еврокубке.

Назначенная для победителя Лиги конференций путевка в Лигу Европы достанется команде с наивысшим рейтингом. На нее претендуют Шахтер и загребское Динамо. Судьба же места в основной сетке турнира зависит от Кубка Хорватии.

Если в финале победит Риека, то в общий этап попадут "динамовцы". Если же трофей выиграет Славен Белупо, то путевка достанется "горнякам". Второй финальный матч Кубка Хорватии состоится 29 мая, а первый завершился вничью (1:1).