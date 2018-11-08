Политика С сегодняшнего дня песен и радиопередач на мове должно быть не менее 35%

2018-11-08 15:46 48

В Украине 8 ноября начинается финальный этап введения квот на украиноязычные песни и программы на радио. Об этом говорится в переходных положениях соответствующего законопроекта - № 1421-VIII.

С сегодняшнего дня доля украиноязычных песен на радио должна составлять 35%, а не 30%, как раньше. Квота должна сохраняться в течение суток и во временных промежутках 7:00 - 14:00 и 15:00 - 22:00.

Также с сегодняшнего дня доля передач на государственном языке должна составлять не менее 60%. Речь идет о новостях, аналитике и развлекательных передачах.

Напомним, законопроект о квотах украиноязычных песен на радио вступил в силу 8 ноября 2016 года. До этого Рада приняла его 268 голосами.